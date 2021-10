Luís Montenegro desistiu de se recandidatar à liderança do PSD e deverá dar um apoio tácito a Paulo Rangel nas próximas eleições internas do partido, apurou o CM junto de fontes próximas do ex-líder parlamentar da bancada social-democrata. A data para as eleições diretas será marcada no Conselho Nacional do próximo dia 14, em Lisboa, realizando-se estas, previsivelmente, em meados do mês de dezembro.