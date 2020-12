Morreu Nuno Lima Mayer Moreira, aos 47 anos. Nuno Lima Mayer, dirigente e autarca do CDS, era filho do histórico político Adriano Moreira e irmão da deputada Isabel Moreira. O anúncio da morte de Nuno Lima Mayer foi feito, esta quarta-feira, pelo CDS-Lisboa, nas redes sociais, sem avançar as causas da morte.



"O Nuno era um homem bom, amigo, leal. Connosco partilhou inúmeros desafios em nome do CDS, em particular na freguesia da Ajuda, onde era autarca. Um militante de princípios, respeitoso e um lutador incansável por tudo aquilo em que acreditava. Um homem bom e honesto que a política e a amizade nos deu a conhecer", pode ler-se na nota publicada no Facebook.





É com profundo pesar e consternação que informamos do falecimento, esta tarde, do Nuno Lima Mayer Moreira. O Nuno era... Publicado por CDS Lisboa em Quarta-feira, 16 de dezembro de 2020

Também no Facebook do CDS-PP está uma nota sobre a morte do dirigente assinada por Francisco Rodrigues dos Santos."Foi com profunda consternação e tristeza que tomei conhecimento do falecimento do Nuno Moreira.O Nuno foi um Homem seriamente devoto dos seus valores muito certos, militantemente apaixonado por causas que valiam a pena, com uma forma elevada, digna e simples de se partilhar com os outros.Foi protagonista do nosso CDS-PP, um militante, dirigente e autarca a toda a prova, imbuído de uma paixão e entrega contagiantes, que fizeram de nós maiores.Na sua despedida, desejo que Deus, que tanto amava, o acolha na Sua paz. Associo-me em oração à sua família, aos seus pais, irmãos, mulher e filhos, para que a memória do Nuno seja mais forte e mais presente do que a dor provocada pela sua partida", lê-se na publicação.