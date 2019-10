Morreu Avelino Ferreira Torres, o colecionador de polémicas

Após deixar a câmara causou polémica e surpresa ao aceitar o convite da TVI para integrar o reality show ‘Quinta das Celebridades’. Avelino foi também empresário, impulsionado pelo irmão Joaquim, um membro do MDLP que acabaria por ser assassinado em circunstâncias ainda hoje por esclarecer.



Apesar das polémicas, Avelino foi igualmente um autarca sempre próximo dos seus eleitores e terá sido um dos primeiros políticos a corporizar o que agora chamaríamos de ‘populista’.



Religioso, foi durante o seu mandato que Marco de Canaveses inaugurou a emblemática igreja desenhada pelo arquiteto Siza Vieira e que é o ‘ex-libris’ local. Apesar disso, revelou à revista ‘Sábado’: "Para fazer as minhas orações e os meus pedidos não preciso de ir à igreja".



Em 2004 foi condenado, pela prática de peculato, a três anos de cadeia com pena suspensa que viria a ser reduzida dois anos mais tarde pela Relação.



Estava atualmente a ser julgado por forjar uma carta de confissão de dívida de um construtor.

O antigo presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, Avelino Ferreira Torres, morreu esta terça-feira no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel, onde se encontrava internado.Ferreira Torres, que foi autarca eleito pelo CDS entre 1983 e 2005, tinha 74 anos. Figura histórica do poder local, a vida de Avelino foi igualmente marcada por polémicas várias originadas quase sempre na sua personalidade intempestiva. Quando rompeu com o CDS tentou, sem sucesso, uma carreira como independente.