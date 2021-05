Morreu Domingos Ferreira, histórico militante do PS

Domingos Ferreira, histórico militante do Partido Socialista, morreu esta sexta-feira aos 72 anos, vítima de doença prolongada, no Hospital de Santo António, no Porto.



A Federação Distrital do Porto do Partido Socialista já veio expressar o pesar pelo falecimento do militante.



Nascido a 20 de março de 1948 em Santa Marinha, no concelho de Vila Nova de Gaia, Domingos Ferreira foi o responsável logístico de muitas campanhas eleitorais, congressos e outros eventos que fazem parte da vida e da história do Partido Socialista.