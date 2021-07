Morreu Otelo, herói trágico português e o estratega de Abril

Otelo Saraiva de Carvalho foi batizado com o nome de uma personagem trágica imortalizada por Shakespeare. Tal como o general mouro de Veneza, a vida do militar que este domingo faleceu também teve momentos de glória e de infortúnio. O cérebro do 25 de Abril morreu este domingo de madrugada aos 84 anos, no hospital Militar de Lisboa, disse aoVasco Lourenço, presidente da Associação 25 de Abril.Figura controversa, amado por uns, odiado por outros, Otelo Saraiva de Carvalho ficará na História de Portugal como o estratega do golpe militar do 25 de Abril de 1974, que derrubou o regime do Estado Novo e terminou com a guerra colonial que se arrastava desde 1961.