Morreu Zeca Mendonça, histórico assessor do PSD e da Presidência da República

Como assessor de imprensa, trabalhou com 16 presidentes do PSD - ou 17, caso se conte com Leonardo Ribeiro de Almeida, que presidiu à Comissão Política quando Francisco Sá Carneiro liderava o partido e era primeiro-ministro, indica a agência Lusa.

No Congresso do PSD, em Espinho, em 2016, Zeca Mendonça recebeu um aplauso, de pé, dos delegados, durante uma homenagem aos funcionários do partido.



Marcelo Rebelo de Sousa enaltece "lealdade" e "afetividade"



José Luís Mendonça Nunes era funcionário do PSD desde 1974. Começou como segurança e desde 1977 que integrava o gabinete de imprensa social-democrata. No final de 2017, foi trabalhar para Marcelo Rebelo de Sousa, tornando-se assessor do Presidente da República.

O Presidente da República reagiu esta quinta-feira à morte do assessor Zeca Mendonça, que com ele trabalhava no Palácio de Belém. "O Zeca serviu de forma discreta, leal, competente e devotada todos os líderes do PSD. E privou de forma afetuosa com todos os quadrantes partidários, nessa medida servindo a democracia portuguesa", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa ao Expresso.

Rui Rio lembra dedicação ao partido



O presidente do PSD, Rui Rio, lamentou esta quinta-feira a morte de Zeca Mendonça e considerou que o antigo assessor do partido "faz parte da história do PPD/PPD".



"Morreu o Zeca Mendonça, um profissional competente, honesto e de enorme dedicação ao PSD. A sua simpatia e disponibilidade a todos cativava. O Zeca faz parte da história do PPD/PSD e deixará, para sempre, uma enorme saudade em todos nós. A minha sentida e muito amiga homenagem", escreve Rui Rio, na sua conta oficial da rede social Twitter.





