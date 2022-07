O segundo dia do Congresso do PSD ficou marcado pelas escolhas de Luís Montenegro para o acompanharem na liderança laranja, e que surpreenderam. Carlos Moedas ou Paulo Rangel são dois dos nomes que integram as suas listas para os órgãos do partido.



Montenegro é este domingo consagrado o novo presidente do PSD e os seus vice-presidentes serão dois nomes que também já concorreram à liderança do partido, e ambos contra Rui Rio: Paulo Rangel, atualmente eurodeputado, e Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara de Cascais.









