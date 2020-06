Mudanças nas Finanças: Entra Leão e sai Centeno com regulador na mira

Contas certas é a expressão que João Leão, sucessor de Mário Centeno como ministro das Finanças, vai continuar a manter na gestão das finanças do Estado. Centeno é apontado como o provável novo governador do Banco de Portugal (BdP), mas, segundo apurou o, António Costa ainda não tomou uma decisão política. Se assim for, Centeno irá ganhar, como governador do BdP, 16 926 euros euros brutos, quatro vezes mais do que o salário de ministro, de 4240 euros.A saída de Centeno do Executivo foi anunciada esta terça-feira pelo primeiro-ministro, no final da reunião do Conselho de Ministros que aprovou o Orçamento do Estado Suplementar. António Costa justificou a escolha de Leão para ministro das Finanças por ser, por um lado, "uma das pessoas que maiores garantias dão de continuidade da nossa política orçamental" e, por outro, "um profundo conhecedor da economia portuguesa".Centeno, que foi ministro das Finanças durante 1664 dias, elogiou o seu sucessor, a quem já chamou o "artífice dos cativos", numa alusão ao uso da cativação de verbas como método de controlo da despesa pública. Leão já deu sinais da estratégia que pretende seguir como ministro das Finanças: "Numa primeira fase, concentrar os nossos esforços em termos de políticas de estabilização da economia no apoio ao emprego e às empresas e na ajuda às famílias e manutenção dos seus rendimentos." Depois disso, Leão diz ser fundamental recuperar novamente a economia e alcançar, de novo, o "equilíbrio certo e virtuoso entre o crescimento da economia e do emprego e as contas certas".Como o atual governador do BdP termina o mandato a 9 de julho, o Governo tem de tomar uma decisão rápida sobre o sucessor de Carlos Costa. Centeno e Luís Máximo dos Santos, atual vice-governador e presidente do Fundo de Resolução, são apontados como os nomes mais bem colocados para o cargo.O novo governador do BdP tem de ser ouvido na comissão de Orçamento e Finanças.Os dois projetos, do PAN e do PEV, aprovados esta terça-feira pelo Parlamento, não travam a ida de Centeno para o Banco de Portugal em julho, porque ainda vão decorrer vários meses até à votação final e entrada em vigor dos diplomas.O projeto de lei do PAN prevê um período de nojo de cinco anos entre a saída do Governo e a ida para o supervisor e o projeto do PEV exige a aprovação do Parlamento para a nomeação do governador do Banco de Portugal.Numa mensagem deixada nas redes sociais, Centeno diz que amanhã vai informar o Eurogrupo sobre a decisão de não se recandidatar a presidente daquele organismo, cujo mandato termina a 13 de julho. Saudado pelos colegas do Eurogrupo e vários políticos europeus pelo bom trabalho, Centeno apela à apresentação de candidaturas, num processo eleitoral que culminará no dia 9 de julho.Com o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, a terminar o mandato a 9 de julho, o primeiro-ministro vai chamar os partidos no final de junho sobre o assunto. Centeno é o sucessor provável.O PS é o único partido que não se opõe à nomeação pelo Governo de António Costa do demissionário ministro das Finanças, Mário Centeno, para o cargo de governador do Banco de Portugal.Mário Centeno revelou esta terça-feira que não vai exercer o cargo de deputado para o qual foi eleito a partir de segunda-feira, dia em que deixa oficialmente a pasta de ministro do Estado e das Finanças.