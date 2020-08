"Não é bom para ninguém": Marcelo Rebelo de Sousa critica falta de "clareza" da DGS nas medidas para a Festa do Avante!

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, criticou este domingo a falta de "clareza" da DGS nas medidas para combater a covid-19 na Festa do Avante!"Estamos a cinco dias da realização (da Festa do Avante!) e não se conhece a posição das autoridades sanitárias sobre as regras que devem presidir o evento, não há conhecimento atempado ou clareza e não se pode saber se há respeito do princípio da igualdade. Não é bom para ninguém", disse Marcelo aos jornalistas."Impunha-se que se soubesse com antecedência as regras do jogo, com clareza. Isto preocupa-me e não é um bom augúrio. Nunca pensei que se chegasse a esta data sem saber", termina o Presidente.