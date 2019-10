Noite histórica para o Partido Livre de Joacine Moreira nas eleições

Foi uma das surpresas da noite: o Livre obteve um recorde de votação, colocando Joacine Moreira (cabeça de lista pelo círculo de Lisboa) no Parlamento.Mal se soube do resultado final (mais de 55 mil votos e 1 deputado), a festa foi rija na Fábrica do Braço de Prata, local onde os candidatos e dirigentes do Livre se reuniram na noite eleitoral."É a primeira vez que um partido de esquerda livre chega ao Parlamento e negociaremos com toda a esquerda", garantiu Rui Tavares, fundador do Livre.- "O livre não olha só para si, nem olha só para o umbigo"- "É necessário fazer um exame de consciência das elites institucionais, políticas e jornalísticas"