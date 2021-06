Novas medidas do plano de desconfinamento entram em vigor às 00h00

Novas medidas do plano de desconfinamento entraram em vigor esta sexta-feira

As novas medidas tomadas pelo Governo no âmbito da nova fase de desconfinamento que entram em vigor esta sexta-feira, já se encontram publicadas em Diário da República.Assinada por António Costa, primeiro-ministro, Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira, Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Mariana Vieira da Silva, ministra de Estado e da Presidência, a resolução do Conselho de Ministros n.º 77-A/2021 foi publicada em 24 de junho com a indicação que "produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação", ou seja, já a partir desta sexta-feira, às 00h00.A resolução que o Conselho de Ministros divulgou esta quinta-feira coloca assim um travão no avanço do plano de desconfinamento que estaria previsto iniciar-ne na próxima segunda-feira, dia 28 de junho. "Não obstante o calendário indicativo previsto na estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19 fixada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 70 -B/2021, de 4 de junho, a evolução da situação epidemiológica no território nacional continental não recomenda que aquela estratégia prossiga no dia 28 de junho de 2021", pode ler-se.

Portugal entra em Estado de Calamidade a partir das 00h00 de dia 28 de junho até dia 11 de julho.



Leia, na íntegra, as novas medidas que entram em vigor já a partir das 00h00 desta sexta-feira.