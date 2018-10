Novo chefe de gabinete exibe mordomias da Defesa no Facebook

Paulo Lourenço faz piadas com luxos de "casa fidalga". "Podia ser pior", avançou Paulo.

Por Henrique Machado | 17:05

Paulo Lopes Lourenço, que ainda esta segunda-feira chegou ao Governo pela mão de João Gomes Cravinho, como chefe de gabinete do novo ministro da Defesa, não perdeu tempo a exibir no facebook as mordomias que encontrou na nova função, nessa "casa fidalga e generosa que é o Ministério da Defesa Nacional".



A foto que acompanha o post é de um gabinete no edifício do Estado no Alto do Restelo, onde o ex-consul de Portugal em São Paulo faz questão de mostrar a vista privilegiada que a sua janela tem sobre o Tejo – "quase imbatível – e, ao lado, entre pastas com os primeiros despachos ministeriais, o tabuleiro onde lhe foram servidos um bife grelhado, salada, sumo de laranja e fruta descascada.



Quanto a isso, o novo chefe de gabinete aproveita para gracejar: "Suspeito que vou almoçar muitas vezes assim. Podia ser pior".