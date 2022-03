O Governo com que António Costa vai exercer o poder em maioria absoluta, nos próximos quatro anos, é dominado pela máquina política do PS. Costa colocou no seu novo Executivo todos os elementos mais influentes dos socialistas, como os seus potenciais sucessores à liderança do PS. António Costa e Silva, conhecido como o ‘pai do PRR’, e Elvira Fortunato, a estrela da ciência em Portugal, são as maiores surpresas do novo Executivo.