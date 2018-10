Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo vice-PGR diz estar "ciente da especial complexidade e multiplicidade" dos desafios

O vice-procurador-geral da República, João Monteiro, que esta terça-feira tomou posse, disse estar "bem ciente da especial complexidade e multiplicidade dos desafios" a enfrentar.



Na cerimónia de posse, João Monteiro referiu ter aceitado o convite da procuradora-geral da República norteado pelo desígnio de servir o Ministério Público e consciente da responsabilidade inerente ao cargo.



"Estou ciente da enorme responsabilidade inerente ao exercido do cargo, bem como da especial complexidade e multiplicidade dos desafios que todos teremos de enfrentar", disse.



O magistrado João Monteiro foi nomeado, por unanimidade, pelo Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) como vice-procurador-geral da República (PGR), durante uma sessão plenária a 16 de outubro presidida pela nova procuradora-geral da República, Lucília Gago.



Na cerimónia desta terça-feira, a PGR destacou a posição unânime do Conselho Superior do Ministério Público e referiu não ter dúvidas de que "saberá responder ao voto de confiança.



Lucília Gago destacou "o seu invejável currículo e o seu percurso profissional ao serviço do Ministério Público", assim como "as qualidades humanas".



"Estou convicta que à confiança em si depositada corresponderá com as suas conhecidas competências técnicas, seriedade e lealdade", disse a PGR



O magistrado João Monteiro nasceu em 1956, em Lisboa, licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em 1982 e ingressou na magistratura do Ministério Público no ano seguinte.



Do seu currículo consta a promoção a procurador em janeiro de 2000, tendo desempenhado funções nos tribunais de Trabalho de Loures e de Lisboa, onde foi procurador-coordenador.



O agora nomeado vice-PGR exerceu funções no Centro de Estudos Judiciários como docente e como coordenador da área do Trabalho e Empresa e foi também docente das áreas de Ética e Deontologia, Direito Contraordenacional e Instituições e Organização Judiciárias.



Em setembro de 2015 foi promovido a procurador-geral adjunto (grau máximo na carreira) e colocado no Tribunal da Relação de Guimarães, onde exercia funções até à sua nomeação para a PGR.