"Números de hoje são preocupantes": Marcelo Rebelo de Sousa sobre últimos dados da pandemia em Portugal

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse este domingo que os "números de hoje são preocupantes", referindo-se ao relatório de situação divulgado pela Direção Geral da Saúde que dá conta de mais sete mortos e 673 infetados com coronavírus.



"Ou as pessoas criam condições para minimizar os custos ou então é um problema, porque as medidas acabam por não ser efetivas", alertou o chefe de Estado.





Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou ainda para falar sobre a imposição do Reino Unido de quarentena obrigatória a viajantes de Portugal, dizendo que "o Algarve não merecia ser tratado do mesmo modo que são tratadas as áreas metropolitanas".

"Já é a segunda vez que temos uma injustiça. Temos que conviver com ela e minimizá-la. É um duche gelado", acrescentou Marcelo.



O Presidente da República está este domingo no concelho de Alcoutim, em mais uma das visitas que prometeu fazer a todos os municípios do Algarve.