O debate e a votação final global do Orçamento do Estado 2022 no Parlamento

Catarina Martins: "Ninguém se engane nas contas: a receita fiscal vai aumentar com a inflação"

Catarina Martins começa por recordar a ideia de que o OE2022 seria o "Orçamento mais à esquerda". A coordenadora do Bloco de Esquerda atira que este é o OE do "afinal não", destacando a falta de recursos em várias áreas como a Educação e a Justiça.



No discurso, a líder bloquista não deixa escapar a inflação e o aumento do preço dos bens e recorda: "Ninguém se engane nas contas: a receita fiscal vai aumentar com a inflação".