Ao entrar com Francisco Assis na sede do Partido Socialista (PS), Pedro Nuno Santos queria passar uma só mensagem: moderação. O “neto de sapateiro e filho de empresário”, como ele próprio se intitulou, queria apagar a imagem do rebelde que há 12 anos ameaçou os banqueiros alemães: “Ou os senhores se põem finos ou nós não pagamos.









