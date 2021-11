"O Presidente fez o que tinha que fazer": Marcelo sobre eleições antecipadas

O Presidente da República disse esta sexta-feira aos jornalistas que "fez o que tinha que fazer" com a dissolução da Assembleia da República e com a marcação de eleições antecipadas para dia 30 de janeiro.



Marcelo Rebelo de Sousa revelou ainda que tomou a sua decisão depois de ouvir que o Conselho de Estado era favorável às suas ideias "por maioria esmagadora".





O Presidente da República considera que "cortou a direito pensando no interesse nacional", que prevaleceu sobre o interesse dos partidos nas decisões que tomou após o chumbo do Orçamento do Estado."Está decidido, está decidido", disse ainda explicando que "os portugueses compreenderam" a decisão de marcar eleições e que quem tiver dúvidas sobre isso deve consultar "sondagens"."É evidente que não foi sensível a razões partidárias, minimamente, basta ver os prazos para ver que não foi sensível", realçou aos jornalistas o chefe de Estado, à margem do 3.º Encontro Nacional de Cuidadores Informais, em Évora.O Presidente da República disse ainda que vai promulgar "ainda hoje [esta sexta-feira]" a lei que permite a inseminação post-mortem.As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa em Évora reforçaram ainda importância dos cuidadores, sendo que, o Presidente afirma que "a maioria dos cuidadores informais são mulheres" e que a média de idades seja os 50 anos.Ainda assim, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que cada vez mais jovens deixam os seus trabalhos para se dedicarem a cuidar de outros.Para o chefe de Estado, "apesar de a maioria dos portugueses abandonar os trabalhos para cuidar dos outros, o Estado ainda não lhes garante um estatuto".