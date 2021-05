Catarina Martins sairá, este domingo, da convenção nacional do Bloco de Esquerda (BE) com a liderança consolidada - apesar das críticas internas - e focada em apontar os erros do Governo de António Costa, a quem acusa de apenas “atacar a esquerda” nas últimas legislativas. “Não atuamos por ressabiamento, não ficamos zangados pelo facto de o PS ter fechado a porta a uma solução de estabilidade para quatro anos. É a sua escolha, nós abriremos outra porta”, afirmou este sábado no discurso de abertura da reunião magna do partido, em Matosinhos.









A coordenadora do BE criticou os compromissos para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) que “não foram cumpridos”, considerou que o Governo apenas fez “fogo de artifício” com a “bomba atómica” do Novo Banco e critica a poupança de sete mil milhões de euros nos orçamentos de 2020. “A última das prioridades era poupar no Orçamento quando há tanta gente aflita e que pagou os seus impostos”, disse.

“Este Governo diz-se socialista, mas é dos que gastam menos na Europa para responder às dificuldades económicas e sociais trazidas pela pandemia. Percebe-se que há algum desnorte”, referiu Pedro Filipe Soares ao Correio da Manhã.





Já Francisco Louçã acusa o Governo de praticar uma “forma casuística de jogo político” e não esquece a “pouca vergonha que é o delírio financeiro” do caso Novo Banco. “Quando a Mariana [Mortágua] for ministra das Finanças, o ministério não será um porquinho mealheiro para pagar as tontices do Novo Banco”, preconizou.





Os bloquistas consideram ainda prematuro discutir o voto no próximo Orçamento . “As negociações com o PS não são um fim em si mesmo”, afirmou Mariana Mortágua. A deputada acrescentou que “a ideia de enfrentar a elite financeira deixa a direita e a extrema-direita aterradas, mas também assusta o PS”.



343 delegados vão poder votar em cinco listas



Os 343 delegados à convenção votam numa das cinco listas para os órgãos dirigentes do BE. A lista de Catarina Martins, a A, conta com Pedro Filipe Soares, Marisa Matias, Jorge Costa e Joana Mortágua nos primeiros lugares. Ana Sofia Ligeiro lidera a lista E (com a maior parte da oposição interna), João Patrocínio a lista Q, Pedro Pereira Neto a N e Luísa Santos a lista C. É esperado que a lista A reúna a maioria dos votos.