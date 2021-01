"Se portugueses quiserem destruir o SNS votam em si": Marisa Matias atira-se a André Ventura

O debate entre Marisa Matias e André Ventura ficou marcado esta quinta-feira por insultos de parte a parte entre os candidatos. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda atirou-se a André Ventura apelidando-o de vigarista e cobarde."Se os portugueses quiserem destruir o SNS votam em si", sublinhou Marisa Matias que viu André Ventura desmentir a afirmação. A candidata apoiada pelo Bloco referiu ainda que André Ventura pretende complicar a vida ao português com salários mais baixos aumentando a taxa de IRS.Por seu turno, André Ventura acusou o Bloco de Esquerda de querer acabar com o ensino privado e ser o partido que mais falta no Parlamento. O candidato líder do Chega afirma que Portugal tem demasiados "subsídio dependentes".O candidato de extrema-direita mostrou-se aberto ao acolhimento de migrantes que tentem fugir da guerra, mas não pretende receber de braços abertos quem chega de barco vindo de Marrocos.O debate ficou marcado pelos diversos insultos trocados entre os candidatos que foram de troca-tintas a vigarista.