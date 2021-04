O último adeus a Jorge Coelho, o homem que marcou a política e se demitiu após a tragédia de Entre-os-Rios

elas 08h30, houve uma missa, antes de o cortejo fúnebre seguir para o município de Viseu.

O funeral do ex-dirigente socialista e antigo ministro Jorge Coelho acontece este sábado no cemitério de Santiago de Cassurrães, em Mangualde. PJorge Coelho morreu esta quarta-feira aos 66 anos vítima de um ataque cardíaco. Foi ministro de três pastas nos governos de António Guterres: ministro Adjunto; ministro da Administração Interna; ministro da Presidência e do Equipamento Social.A partir de 1992, com Guterres na liderança, Jorge Coelho foi secretário nacional para a organização, contribuindo para a vitória eleitoral dos socialistas nas legislativas outubro de 1995.Nascido em 17 de julho de 1954, em Mangualde, distrito de Viseu, Jorge Coelho era empresário, mas continuou sempre a acompanhar a atividade política, como comentador de programas como a Quadratura do Círculo, na SIC Notícias e TSF, mas também como cidadão.Jorge Coelho marcou a atividade política ao demitir-se do cargo de ministro do Equipamento do executivo de António Guterres após a queda da ponte de Entre-os-Rios em 04 de março de 2001, alegando que "a culpa não pode morrer solteira".