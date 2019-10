António Costa afirma que "poucos deram tanto a Portugal" como Freitas do Amaral

O líder socialista considerou esta quinta-feira que Diogo Freitas do Amaral foi um "grande estadista" e que "poucos deram tanto a Portugal" no que respeita à liberdade e à consolidação do regime democrático no país.

"O falecimento do professor Freitas do Amaral é uma notícia que nos entristece a todos, foi um dos principais fundadores da nossa democracia, foi um notável jurista, foi um grande estadista, que deu um grande contributo à construção do nosso regime democrático e à sua consolidação", afirmou António Costa.

Em declarações antes do início de uma arruada em Lisboa, o secretário-geral do PS considerou que a morte do antigo ministro e líder do CDS deixa "um enorme vazio" e que agora é o momento do país lhe render uma homenagem "sincera e sentida".