Administradores Hospitalares saúdam reforço na saúde no Orçamento de Estado

Centeno assumiu que saúde é a prioridade do Governo.

Por Lusa | 10:24

A Associação dos Administradores Hospitalares saudou esta terça-feira o reforço do orçamento para a saúde e considerou "bastante positivo" o novo modelo de financiamento que está previsto para 11 hospitais públicos.

Alexandre Lourenço, presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH), entende que o novo modelo de financiamento proposto no Orçamento do Estado para 2019 para um grupo de 11 hospitais é o caminho a seguir, através de uma responsabilização dos gestores.

Em declarações à agência Lusa, o representante dos administradores hospitalares considerou "muito positivo" o crescimento do financiamento para a área da saúde, embora ressalve que é ainda preciso compreender como é que as verbas vão ser alocadas no sistema, indicando que é necessário aguardar por mais detalhes na discussão do documento no parlamento.