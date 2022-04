"País deve preparar-se para a austeridade com este Governo", diz Ventura depois de encontro com Medina

André Ventura, líder do Chega, afirmou esta segunda-feira que o país se deve "preparar para a austeridade com este Governo", depois de se encontrar com o ministro das Finanças, Fernando Medina.A escalada de preços dos combustíveis, relacionada com o conflito na Ucrânia, tem sido um dos temas mais debatidos. Ventura sugeriu ao ministro das Finanças um modelo de subsidiação direta, em que os consumidores têm descontos diretos na hora de abastecer os automóveis, mas o Governo mostrou-se indisponível para adotar a medida.Durante o encontro, o ministro das Finanças revelou a intenção do Executivo de não mexer nas taxas e impostos no próximo ano. André Ventura disse ainda que as medidas anunciadas pelo Governo ajudam "as grandes empresas, mas não os contribuintes em geral".O líder do Chega afirmou ainda que Fernando Medina "parece estar muito pouco à vontade nas discussão das medidas. É algo preocupante".