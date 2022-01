O PAN não fecha a porta a eventuais acordos com PS ou PSD mas a prioridade agora “é fazer avançar as causas do PAN”, afirmou a porta-voz do partido, Inês de Sousa Real, à CMTV. A dirigente acrescenta que , “depois do dia 30, o partido verá qual o compromisso e o resultado para avaliar de que forma é possível, seja num Governo seja fora dele, fazer avançar as causas do PAN”.