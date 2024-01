PAN garante que mantém o apoio ao Governo de Miguel Albuquerque

O presidente do executivo regional é suspeito dos crimes de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação, para além da eventual violação das regras comunitárias em matéria de adjudicação."Não existindo qualquer informação de acusação, respeitamos o princípio da presunção de inocência", explicou Inês Sousa Real. De acordo com a líder do PAN, de momento "não é possível avaliar se [Miguel Albuquerque] tem condições para continuar". megaoperação judicial na Madeira e no Continente."Temos de deixar a justiça fazer o seu trabalho. (...) Não vamos queimar em praça pública a imagem das pessoas", argumentou Inês Sousa Real.