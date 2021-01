O Presidente da República e recandidato a Belém fechou o último dia de campanha na terra à qual tem fortes ligações familiares, Celorico de Basto, e onde votará no domingo. Depois de visitar um lar para pessoas com deficiência – cuja visita foi fechada à imprensa – Marcelo Rebelo de Sousa fez uma curta declaração de encerramento da campanha, onde se referiu à pandemia. Frisou que uma elevada abstenção poderá conduzir a uma segunda volta, num período crítico do combate à Covid-19, já que se traduziria em mais três semanas de campanha









O candidato voltou a afirmar ter sido o responsável pela decisão de avançar para o estado de emergência, voltando a dar o corpo às balas. Pediu ainda “que seja para as vítimas mortais e as outras vítimas e para os que na saúde lutam heroicamente dia após dia o derradeiro pensamento neste momento singular”. A declaração foi feita na Biblioteca de Celorico de Basto, fundada por si, e onde mostrou aos jornalistas os seus livros escolares.