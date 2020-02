Parlamento aprova votos de pesar pela morte de ator e encenador Tozé Martinho

A Assembleia da República aprovou esta quinta-feira, com a abstenção do PAN, votos de pesar apresentados pelo PSD e CDS-PP, em conjunto, e outro pelo Chega pela morte do ator e encenador Tozé Martinho, no passado domingo aos 72 anos.

O texto conjunto de PSD e CDS-PP aponta Tozé Martinho como "responsável pelo lançamento da carreira de dezenas de novos atores" e recorda-o "pela sua inesgotável generosidade e pelo seu caráter".

"Foi com enorme pesar que a Assembleia da República recebeu a notícia da morte prematura de António José Bastos de Oliveira Martinho, mais conhecido por Tozé Martinho. A trágica informação chegou de surpresa e abalou todos os que, ao longo das décadas, acompanharam o seu trabalho", refere o voto apresentado pelo deputado único do Chega André Ventura.

António José Bastos de Oliveira Martinho estreou-se como ator em 1982, na primeira telenovela portuguesa, "Vila Faia".

Todavia, foi no final da década de 1970 que apareceu pela primeira vez nos ecrãs de televisão, ao participar no programa "A Visita da Cornélia", ao lado da mãe, a atriz e escritora Maria Teresa Ramalho, conhecida como Tareka (1927-2018).

Irmão da escritora Ana Maria Magalhães, Tozé Martinho estreou-se na escrita de argumentos com a telenovela "Palavras Cruzadas", exibida no final dos anos 1980 na RTP, onde além de coautor foi também ator.

Ao longo da carreira, Tozé Martinho participou em várias telenovelas e séries, como ator, argumentista, sobretudo da RTP e da TVI.