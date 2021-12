Parlamento assinala fim dos trabalhos em convívio promovido por Ferro Rodrigues

A Assembleia da República assinalou esta quinta-feira o encerramento dos trabalhos parlamentares da atual legislatura com um convívio promovido pelo presidente do parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues, e que contou com representantes dos vários partidos.

O encontro decorreu no Refeitório dos Monges, uma sala dentro do Palácio de São Bento, e decorreu no mesmo dia da última reunião da Comissão Permanente deste ano - que substitui o plenário na sequência da dissolução da Assembleia da República. A próxima sessão deste órgão do parlamento está agendada para 06 de janeiro.

Além do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, que deixará o parlamento com as próximas eleições legislativas, marcaram presença os vice-presidentes Edite Estrela (PS) e José Manuel Pureza (BE), os secretários da Mesa Duarte Pacheco (PSD) e Ana Mesquita (PCP) e os vice-secretários Diogo Leão (PS) e Lina Lopes (PSD).

Estiveram também presentes os líderes dos grupos parlamentares do PS, Ana Catarina Mendes, do PSD, Adão Silva, do CDS-PP, Telmo Correia, do PAN, Bebiana Cunha, e do PEV, José Luís Ferreira, além do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

Participaram também neste convívio com ambiente descontraído e "comes e bebes" o deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, o presidente da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, deputado Jorge Lacão, que também já anunciou que vai deixar o parlamento, alguns funcionários da Assembleia e a antiga parlamentar Idália Serrão, que renunciou ao mandato de deputada em 2019 para integrar a administração da Associação Mutualista Montepio, entre outros.