Partido 'CHEGA' de André Ventura avança com 7500 assinaturas

Ex-militante do PSD reuniu assinaturas suficientes para projeto ser formalizado enquanto partido.

Por Henrique Machado | 13:36

André Ventura, ex-militante do PSD que renunciou ao cargo de vereador na Câmara de Loures, já reuniu as 7500 assinaturas que lhe permitem levar ao Tribunal Constitucional (TC) o CHEGA, que deverá ser formalizado enquanto partido. As assinaturas serão entregues na quarta-feira, apurou o CM, e no espaço de um mês, caso o parecer do TC seja favorável, o CHEGA será uma realidade a tempo de concorrer às eleições europeias, em maio.

Contactado pelo CM, Ventura diz que "é um feito enorme termos conseguido reunir todas estas assinaturas num espaço de tempo tão curto. Mostra que a grande maioria da população portuguesa revela uma grande aceitação pelas nossas ideias de rutura. É tempo de dizer ‘Chega’. Agora a bola passa para o lado do Tribunal Constitucional".