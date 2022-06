Partido de Emmanuel Macron quer inscrever direito ao aborto na Constituição

O partido do Presidente francês, Emmanuel Macron, agora conhecido como Renascimento, anunciou este sábado que vai apresentar uma proposta de lei para integrar o direito à interrupção voluntária da gravidez (IVG) na Constituição francesa, após a polémica decisão do Supremo norte-americano.

"Isto faz com que também aqui em França tomemos decisões para que amanhã não possa haver retrocessos. É por essa razão que, a partir deste sábado, o meu grupo vai apresentar uma proposta de lei constitucional para inscrever o respeito pela IVG na nossa Constituição", anunciou Aurore Bergé, líder dos deputados do partido do Presidente na rádio FranceInter esta manhã.

A deputada, para quem "nada é impossível" no recuo dos direitos das mulheres, avisou que muitos deputados da União Nacional de Marine Le Pen, que agora detém um grupo de 89 eleitos na Assembleia Nacional, "se opõem ao acesso das mulheres à IVG", não se devendo "correr qualquer risco" e assegurar este direito.