Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Patrão da indústria envia carta com queixas a António Costa

CIP alerta Governo para a pressão que a subida de preços no mercado ibérico da eletricidade está a provocar no setor.

Por Raquel Oliveira | 08:33

Os empresários portugueses estão preocupados com o aumento dos preços da eletricidade no mercado ibérico de energia e o impacto na fatura elétrica e na atividade económica.



A CIP – Confederação Empresarial de Portugal já fez chegar ao Governo a apreensão com o agravamento da fatura, que começou já a ser sentido na sequência da renovação dos contratos de fornecimento de energia, apurou o CM junto de fontes empresariais.



O aumento do preço da eletricidade é um fenómeno ibérico mas existe, segundo a confederação de empresários, margem para o Governo atuar, nomeadamente a nível fiscal. Uma descida nos custos gerais do sistema elétrico também poderia ter um efeito positivo nas tarifas, sublinha a organização num documento enviado ao Executivo de António Costa.



Depois de um período de estabilidade nos preços, em torno dos 50 euros/MWh, desde maio que estão a disparar para valores em torno dos 70 euros, alerta a CIP, recordando que esta evolução está sob investigação das autoridades nacionais e espanholas.



Aliás, o secretário de Estado da Energia espanhol, aquando da visita a Lisboa, em agosto, manifestou-se confiante numa solução a nível das regras de mercado para baixar a fatura da eletricidade nos dois países.



O Governo espanhol decidiu mesmo, na sequência desta alta dos preços, suspender um imposto extraordinário sobre o setor - criado em 2012 – para aliviar a fatura das famílias e das empresas naquele país.