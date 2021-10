Paulo Rangel vai anunciar candidatura à liderança do PSD

Paulo Rangel prepara-se para anunciar a candidatura à liderança do PSD.O eurodeputado deverá anunciar esta quinta-feira, no Conselho Nacional do PSD, que avançará para nova disputa da presidência social-democrata. Rangel vai opor-se ao adiamento das eleições internas do PSD, sabe o

O Conselho Nacional do PSD reúne-se a partir das 21h00 em Lisboa.

A direção do PSD propôs esta quarta-feira que as eleições diretas para escolher o presidente do partido se realizem em 04 de dezembro , com eventual segunda volta uma semana depois, dia 11, e o Congresso entre 14 e 16 de janeiro. No entanto, Rui Rio aconselhou o partido a adiar as mesmas para depois da votação do Orçamento de Estado para 2022.Em atualização