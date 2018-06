Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PCP endurece avisos ao Governo de Costa

Para Jerónimo de Sousa, preocupações aumentam com viragem do PS à direita.

Por Wilson Ledo | 01:30

O líder do PCP, Jerónimo de Sousa, endureceu esta quinta-feira as críticas ao Governo liderado por António Costa, considerando que este se está a alinhar com os partidos da direita para "manter intocáveis os interesses do grande capital".



"Avolumam-se justificadas preocupações em relação ao afastamento e adiamento de muitos problemas", afirmou na abertura das jornadas parlamentares. E reforçou que o "Governo minoritário do PS permanece acorrentado" às "teses essenciais da política de direita".



Para o líder do PCP está em causa uma "inversão de rumo na política de reposição de direitos e rendimentos". Por isso, foram várias as críticas ao acordo de concertação social assinado entre o Governo e os parceiros sociais, deixando a promessa de que os comunistas irão apresentar alternativas a este pacto.



Também a rutura do Governo com os professores, ao não reconhecer todo o tempo de serviço em que as carreiras estiveram congeladas, marcou o discurso. "A solução [defendida pelos sindicatos] resulta dos compromissos assumidos no Orçamento."



Ontem, funcionários judiciais, guardas prisionais e forças de segurança juntaram-se aos professores para exigir a contagem integral do tempo de serviço nas progressões.



Antiga igreja escolhida como palco comunista

Os trabalhos destas jornadas parlamentares do PCP arrancaram ontem na Pousada de Alcácer do Sal, com o discurso de Jerónimo de Sousa a ter lugar no espaço de uma antiga igreja, um local que contrasta com a própria ideologia do partido. Os comunistas escolheram o litoral alentejano para um encontro de dois dias, que serve também de preparação para o último Orçamento do Estado desta legislatura.