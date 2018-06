Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Recenseamento automático vai acabar com "desigualdade incompreensível"

Secretário de Estado das Comunidades pede aos emigrantes que votem "para mostrar que valeu a pena".

Por Lusa | 12:40

O secretário de Estado das Comunidades considerou esta quinta-feira que o recenseamento automático, em discussão no parlamento, acabará com "uma desigualdade incompreensível" entre portugueses, pedindo aos emigrantes que votem "para mostrar que valeu a pena".



"Aproxima-se a data da votação final, na Assembleia da República, do recenseamento automático dos portugueses no estrangeiro. O Governo fez o seu trabalho e provou que é possível concretizar esta importante medida política", afirma José Luís Carneiro, na tradicional mensagem aos cidadãos portugueses por ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que se assinala no próximo domingo.



Caso esta medida venha a ser aprovada pelos deputados, refere, "os portugueses no estrangeiro vão receber uma carta a perguntar se querem ser inscritos nos cadernos de recenseamento eleitoral para poderem votar" e "deixam de ter que deslocar-se aos consulados, muitas vezes centenas de quilómetros, para se recensearem".



"Iremos pôr um fim a uma desigualdade incompreensível entre os portugueses que vivem em Portugal e os portugueses que vivem no estrangeiro", considera o governante, que sublinha a importância de os emigrantes "participarem nos futuros atos eleitorais, seja qual for o sentido de voto, para mostrarmos que valeu a pena promover esta importante mudança nas condições de participação cívica e política das comunidades portuguesas".



Na mensagem, que é também publicada na página online do Portal das Comunidades, o secretário de Estado reitera "o empenho do Governo no reforço humano e material dos serviços consulares".



"Após vários anos marcados por constrangimentos, é agora tempo de repor, gradualmente, a capacidade de resposta dos serviços consulares. Trata-se de uma questão de justiça para os trabalhadores consulares, que todos os dias dão o seu melhor, mas também para os portugueses que por esta via reforçam a sua vinculação a Portugal", afirma.



Carneiro também aponta como exemplo da "ligação inabalável" dos emigrantes a Portugal o "esforço solidário no apoio aos territórios afetados pelos trágicos incêndios de 2017".



Este ano, as cerimónias oficiais do 10 de Junho decorrem entre os Açores e os Estados Unidos da América, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa; do primeiro-ministro, António Costa, e do presidente do governo açoriano, Vasco Cordeiro.



"Adicionalmente, o Dia de Portugal será assinalado um pouco por todo o mundo, nos diversos continentes, graças ao trabalho conjunto da nossa rede diplomática e consular, do movimento associativo português na diáspora e de muitos cidadãos portugueses e lusodescendentes que, a título individual, dão o seu contributo para que a história, a cultura e as tradições de Portugal sejam enaltecidas com particular entusiasmo e significado", menciona o governante.



Algo que o Governo vê como "um sinal inequívoco de que, apesar de estarem fisicamente longe, os portugueses no mundo têm o seu coração em Portugal".