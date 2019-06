PCP “exige” aumento de salários e pensões

Jerónimo de Sousa apresentou esta quarta-feira as linhas gerais do programa eleitoral do PCP às Legislativas de 6 de outubro, que incluem um aumento geral dos salários e das pensões, e aposta no investimento nos transportes.A apresentação decorreu em Lisboa, na sede do PCP, pela voz do secretário-geral, que afirmou que a "emergência salarial" deve ser encarada como um "objetivo nuclear".Neste sentido, o PCP "exige o aumento geral dos salários para todos os trabalhadores, a valorização das profissões e das carreiras, com um aumento significativo do salário médio, o aumento do salário mínimo nacional – atualmente de 600 euros – para os 850 euros e a convergência progressiva com a média salarial da Zona Euro".Na opinião dos comunistas, é também necessário "aumentar as reformas e pensões", tanto no setor público como no privado.Jerónimo de Sousa destacou ainda que o PCP quer implementar "um programa extraordinário de investimento no setor dos transportes públicos".Sobre uma eventual renovação da geringonça, o secretário-geral do partido defendeu que será necessário aguardar pela "arrumação de forças" que sairá das eleições para depois discutir soluções governativas.O PCP defende um "programa de investimento na saúde" e "o retorno à esfera pública dos estabelecimentos hospitalares entregues a privados".Os comunistas pretende uma maior justiça fiscal, através da "efetiva taxação do grande capital" e da "redução dos impostos sobre os trabalhadores".Jerónimo de Sousa referiu que estas são as linhas gerais e que o documento final, que será levado a sufrágio, só será revelado pelo partido em julho.