O PCP juntou-se esta terça-feira ao BE numa posição clara de chumbo da proposta do Orçamento do Estado para 2022. Na apresentação do Orçamento do Estado, o ministro das Finanças, João Leão, foi categórico: “Não vemos como é que este Orçamento não seja aprovado na Assembleia da República.” Para aprovar o documento, o Governo necessita do apoio do BE e do PCP ou de um deles.