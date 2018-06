Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PCP quer mudar aspetos "mais gravosos" do acordo sobre legislação laboral

Para Jerónimo de Sousa as propostas do Governo "não merecem o apoio" dos comunistas.

Por Lusa | 17:56

O PCP está contra o acordo sobre a legislação laboral, entre o Governo e os parceiros sociais, à exceção da CGTP, mas admite fazer propostas no parlamento para alterar os problemas "mais gravosos", disse esta sexta-feira o líder comunista.



Em declarações aos jornalistas em Almada, distrito de Setúbal, Jerónimo de Sousa confirmou, que as propostas do Governo "não merecem o apoio" dos comunistas, porque umas ficam "aquém e outras agravam a situação no mundo laboral".



Mas, isso não impedirá a bancada comunista de "procurar, na discussão na generalidade e na especialidade, alterar os conteúdos mais gravosos" das propostas acordadas pelo executivo com os parceiros sociais, acrescentou.



"Não abdicamos de dar a nossa contribuição para que [a proposta] não passe como um facto consumado", disse.



Jerónimo de Sousa não esclareceu se o PCP votará contra as propostas, quando forem a discussão na Assembleia da República, admitindo que as leis passem na votação na generalidade, seguindo-se a discussão na especialidade.



O Governo e os parceiros sociais, à exceção da CGTP, assinaram na quarta-feira um acordo na Concertação Social que prevê alterações ao Código do Trabalho e será discutido em 06 de junho no Parlamento.



O secretário-geral do PCP alertou, em especial, para "dois problemas centrais" que "não estão resolvidos", a caducidade dos contratos coletivos de trabalho e o tratamento mais favorável aos trabalhadores.



Uma terceira questão preocupante é "o alargamento do período experimental", que é "um abuso inaceitável", achando o líder comunista questionável que se considere serem necessários seis meses para "período de experiência".



Com esta medida, acusou, o Governo pretende "manter a precariedade" porque esse "trabalhador à experiência nem sequer direito tem a um contrato coletivo, que é um direito fundamental".



O secretário-geral dos comunistas admitiu, contudo, que a proposta tem medidas positivas, relativas à autoridade do trabalho.