PCP vê aprovada melhoria das condições de trabalho nas forças de segurança

O PCP viu esta quinta-feira aprovada parte de uma proposta de alteração orçamental para melhoria das condições de trabalho dos profissionais das forças e serviços de segurança.

No primeiro dia de votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), a proposta comunista foi votada por pontos, tendo a parte viabilizada sido com os votos favoráveis de todas as bancadas, à exceção do PSD, que se absteve.

Chumbado, graças ao voto contra do PS e abstenção do PSD, foi o ponto que previa "a contratação de 30 psicólogos para apoio aos profissionais das forças e serviços" de segurança.

A proposta prevê "o objetivo de promover a melhoria das condições de trabalho dos profissionais das forças e serviços de segurança". O Governo aprova em 2024 o "regime jurídico de higiene e segurança no trabalho para os profissionais das forças e serviços de segurança".

Estipula ainda "a revisão do plano de prevenção do suicídio nas forças e serviços de segurança".