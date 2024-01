Pedro Nuno Santos assume "todas as responsabilidades" sobre a TAP mas desconhece se acumulação de cargos da ex-CEO é "ilegal"

nos quadros da TAP, Christine Ourmières-Widener informou que era administradora em duas empresas, na ZerAvia e na Met Office. Em resposta à notícia avançada esta sexta-feira pelo Jornal de Negócios, Pedro Nuno Santos explicou que "o contrato foi feito com equipas jurídicas das duas partes" e

A informação do exercício de outros cargos é pública através da página de LinkedIn de Christine Ourmières-Widener. No âmbito do processo interposto pela gestora a contestar a demissão, a defesa da TAP acusa a gestora de sonegar informação sobre a consultora O&W, da qual é fundadora e acionista.

Pedro Nuno Santos assumiu "todas as responsabilidades em relação à TAP", em declarações proferidas esta sexta-feira durante uma visita a um centro de engenharia em Matosinhos.Em 2021, aquando do ingressoremeteu para a condição de ministro das Infraestruturas à altura. "Não sou sou jurista ou advogado", vincou, razão pela qual desconhece "se a acumulação de cargos é ilegal".O socialista apontou os méritos da decisão do Governo de intervencionar a empresa "em bom tempo", dado o "prejuízo brutal" em que a companhia aérea incorreria em caso de encerramento. "Uma empresa que esstava falida hoje dá lucro", sublinhou.