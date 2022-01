Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro juntam-se aos líderes partidários no sexto dia da campanha

O ministro socialista Pedro Nuno Santos e o ex-líder parlamentar do PSD Luís Montenegro vão entrar este sábado na campanha para as eleições legislativas antecipadas ao participarem em ações ao lado dos líderes dos partidos no distrito de Aveiro.

Ao sétimo dia da campanha, o ministro das Infraestruturas e Habitação e cabeça de Lista do PS pelo círculo de Aveiro, Pedro Nuno Santos, vai estar ao lado do secretário-geral dos socialistas, António Costa, em Espinho para contactos com a população ao início da tarde.

De manhã o secretário-geral do PS vai estar em Leiria, também para contactos com a população, seguindo depois para a Marinha Grande, onde vai visitar a fábrica Iberomoldes, e termina o dia com um comício em Viseu.

O ex-deputado Luís Montenegro, que em 2020 foi adversário de Rui Rio na disputa da liderança do PSD, vai estar durante a tarde em Santa Maria da Feira e Espinho em campanha ao lado do presidente do partido, onde terão contactos com a população.

Rui Rio termina o dia em Aveiro ao participar no debate "Conversas Centrais sobre Justiça", juntamente com Mónica Quintela, cabeça de lista do PSD por Coimbra.

Pelo distrito do Porto vai andar a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, que de manhã visita a feira da Senhora da Hora, em Matosinhos, e à tarde terá um comício na Escola Secundária Carolina Michaëlis, no Porto.

Também no Porto vai passar a comitiva do Chega, onde André Ventura terá um jantar comício no Centro de Congressos da Alfândega e durante a tarde estará em Braga para uma arruada.

Braga contará também com a presença de Francisco Rodrigues dos Santos, do CDS-PP, que visita de manhã o mercado da cidade e, durante a tarde, estará em Caminha, Viana do Castelo, terminado o dia com um jantar comício em Ponte de Lima.

Mais a sul, no distrito de Setúbal, estará o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, acompanhado pela cabeça de lista deste círculo, Paula Santos.

Pela manhã, a caravana da CDU vai estar no Seixal para contactar com os ativistas do Movimento Associativo Popular, passando depois, durante a tarde, por Almada e Santiago do Cacém.

O presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, vai estar na Feira de Monte Abraão, no concelho de Sintra, e participa na iniciativa "Sábado Liberal", no Mercado de Santa Clara.

Também pelo distrito de Lisboa estará Inês de Sousa Real, porta-voz do PAN, que visita o mercado de Pires Coche, em Loures, faz uma viagem de comboio entre a Amadora e Sete Rios e outra de metro entre o Jardim Zoológico e o Marquês de Pombal, além de uma ação sobre poluição atmosférica, na avenida da Liberdade, uma deslocação à Sociedade Protetora dos Animais e uma vigília no jardim pelos oito golfinhos que estão há 21 meses a viver num tanque diminuto.

Rui Tavares, do Livre, almoça num no restaurante do bairro Casal da Boba, na Amadora, e promove uma sessão pública no Parque da Paz, em Almada.