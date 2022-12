António Costa foi este sábado criticado pelo seu ex-ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, que se referiu à entrevista do primeiro-ministro à ‘Visão’ como a “de alguém que está completamente instalado, muito confortável na sua posição, hiperconfiante, e é aí que alguma coisa dá uma sensação de desconforto a quem lê”. Siza Vieira comentou na TSF que, da entrevista de Costa, fica uma “sensação de desconforto perante a forma como se refere à oposição, mas não é só a Iniciativa Liberal, fica evidente que ele acha que não há nenhuma ameaça que venha da oposição, não sente que possa dali vir qualquer coisa que possa pôr em causa a sua situação de poder e de capacidade de influenciar”.









António Costa tinha justificado o processo de mudança de liderança na IL com o facto de Cotrim de Figueiredo “não se conseguir adaptar a este novo estilo histriónico que a Iniciativa Liberal quer ter, de guinchar um bocadinho mais alto do que o Chega”, acrescentando que “fica é ridículo porque os ‘queques’, quando tentam guinchar, ficam ridículos perante o vozeirão popular que o Ventura consegue fazer”. Carla Castro, candidata à liderança da IL, considerou os termos usados “absolutamente impróprios para um primeiro-ministro”, e Rui Rocha, o outro candidato, condenou os “modos grosseiros” do chefe do executivo.

Catarina Martins rejeita palavras de PM

A coordenadora do BE criticou a advertência de Costa para os partidos se habituarem à maioria absoluta do PS. “Não nos habituamos, nem aceitamos que alguém diga que faz política de esquerda quando ataca salários e pensões. [...] Não há nada mais aviltante para o País do que ouvir o Governo dizer que a economia está a crescer mais do que está à espera, gabar-se disso e, ao mesmo tempo, quem vive do seu salário e pensão vive cada vez pior.”