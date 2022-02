"Maioria absoluta não é poder absoluto". A ideia deixada pelo secretário-geral do PS, António Costa, após conhecida a expressão da vitória do seu partido nas Legislativas, parece não sossegar a oposição, que teme uma governação "controladora dos poderes do Estado" (ver texto em baixo). O especialista em ciência política António Costa Pinto lembra ao CM, contudo, que a democracia portuguesa dispõe de ‘checks and balances’ – pesos e contrapesos – que permitem escrutinar quem está no exercício do poder.