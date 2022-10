As pensões mensais vitalícias dos ex-políticos e juízes do Tribunal Constitucional custaram ao Estado, nos últimos 22 anos, 147,6 milhões de euros. A somar a esta despesa, acrescem os encargos previstos para o próximo ano: em 2023, segundo a proposta do Orçamento do Estado, a subvenção mensal vitalícia (SMV) custará 8,63 milhões de euros.









