Uma intransigência de um comandante da TAP, que impediu a comitiva do presidente da República da Eslovénia de embarcar no voo de volta a ‘casa’, esteve perto de causar um incidente diplomático na quarta-feira e custou cerca de 40 mil euros ao Estado português para o resolver.Na origem do problema esteve um ligeiro atraso, já depois de a comitiva de Borut Pahor ter feito o ‘check-in’, que levou o piloto a impedir o embarque do grupo de 15 pessoas apesar de a aeronave ainda estar imobilizada e com os calços (travões) colocados nas rodas, na placa do Aeroporto de Lisboa.