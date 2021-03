Portugal acusado de gastar milhares em álcool e fatos durante confinamento

Uma reportagem publicada no conceituado jornal norte-americano, Político, revela que Portugal já gastou milhares de euros em contratos para aquisição de equipamentos, bebidas e roupa para eventos que provavelmente nunca se realizarão de forma presencial. Desde que assumiu a presidência do Conselho da União Europeia, Portugal já assinou contrato para equipar um centro de conferência de imprensa em Lisboa, num valor de 260.591 euros, outro para bebidas, no valor de 35. 785 euros e ainda um outro para compra de camisas e fatos, num total de 39.780 euros.Quando questionada sobre o âmbito destes contratos, a presidência portuguesa adiantou à publicação norte-americana que se estava a precaver para potenciais reuniões a realizar dentro de alguns meses.A porta-voz da presidência Alexandra Carreira disse ainda que os fatos e camisas foram compradas para motoristas que vão conduzir delegações oficiais que possam visitar Portugal durante o mandato de seis meses do País à frente do Conselho Europeu.Segundo os dados disponíveis no site do Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC), Portugal firmou um contrato de 260.591 euros para adaptação de "instalações para Centro de Imprensa" A verdade é que a pandemia afastou qualquer grande conferência ou reunião e mesmo os 'meetings' da presidência portuguesa têm sido realizados através da Internet. empresa de vinhos Sogrape assinou um contrato com a presidência onde está descrito que irá receber um valor total 35.782 euros para fornecer "vinhos, vinho do Porto e espumante".Num momento em que não existem reuniões presenciais, a compra foi justificada pela porta-voz da presidência portuguesa como artigos destinados a motoristas que vão conduzir delegações que possam deslocar-se ao país.