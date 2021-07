"Portugal tirou-mo": Filho de Otelo Saraiva de Carvalho reage à morte do pai

merecia muito mais de Portugal, muito mais reconhecimento".O filho de Otelo Saraiva de Carvalho recordou que o pai estava com a saúde frágil desde a morte da mulher, Dina. "E sei que uma das principais causas de morte do meu querido Pai foi a tristeza e amargura; pelas narrativas inverdadeiras que se criaram sobre ele, e pelo falecimento da sua mulher Dina, que o acompanhou nas 3 comissões em África, no passado Dezembro e que o amou total e devotamente mais de 50 anos. Foi a maior ferida, a fatal", escreveu.