As reações à morte de Otelo Saraiva de Carvalho

Frases sobre Otelo Saraiva de Carvalho, estratego do 25 de Abril de 1974, que morreu este domingo, aos 84 anos:

"[Otelo Saraiva de Carvalho foi a] principal figura da revolução do 25 de Abril pelo seu papel na coordenação do movimento das Forças Armadas."

Raimundo Narciso, antifascista e ex-dirigente do PCP

Lusa, 25-07-2021

"O grande relevo [de Otelo Saraiva de Carvalho] é o de ter tido o instinto de trazer o povo para a revolução, porque senão o 25 Abril teria sido um mero golpe de Estado militar."

Carlos Matos Gomes, ex-militar

Lusa, 25-07-2021

"Apesar dos excessos que se possam apontar, nomeadamente no período pós 25 de Abril, Otelo Saraiva de Carvalho foi, e será sempre considerado, o maior símbolo individual do Movimento das Forças Armadas."

Mensagem de pesar do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues

Lusa, 25-07-2021

"Esta manhã [ao saber da notícia da morte] senti uma coisa, senti que acabou, que, com [a morte de] este homem, acaba também uma época, uma utopia. Senti isso, emocionalmente. Senti a perda, o desaparecimento. Já não vai ser possível falar com ele."

Isabel do Carmo, ativista política e médica

Lusa, 25-07-2021

"Sobre o falecimento de Otelo Saraiva de Carvalho deve registar-se no essencial o seu papel no levantamento militar do 25 de Abril. O momento do seu falecimento não é a ocasião para registar atitudes e posicionamentos que marcam o seu percurso político."

Nota do gabinete de imprensa do PCP

25-07-2021

"Apesar de termos tido algumas divergências, não quero deixar de manifestar a minha consideração e estima por um homem que foi, sem dúvida, um dos grandes heróis do 25 de Abril e símbolo de uma revolução que nos libertou de uma ditadura."

Manuel Begonha, comandante

Lusa, 25-07-2021

"A capacidade estratégica e operacional de Otelo Saraiva de Carvalho e a sua dedicação e generosidade foram decisivas para o sucesso, sem derramamento de sangue, da Revolução dos Cravos."

António Costa, primeiro-ministro

25-07-2021

"É ainda cedo para a História o apreciar com a devida distância. No entanto, parece inquestionável a importância capital que teve no 25 de abril, o símbolo que constituiu de uma linha político-militar durante a revolução, que fica na memória de muitos portugueses associado a lances controversos no início da nossa Democracia, e que suscitou paixões, tal como rejeições."

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República

25-07-2021

"Estratega do 25 de abril, Otelo Saraiva de Carvalho] será sempre lembrado como um dos libertadores de Portugal."

Catarina Martins, coordenadora do BE

Twitter, 25-07-2021

"O dia da morte de Otelo Saraiva de Carvalho é momento para reconhecer o seu papel corajoso e decisivo no 25 de Abril e na conquista da liberdade."

Rui Rio, presidente do PSD

Twitter, 25-07-2021

"Neste dia de tristeza honramos a memória de Otelo, como um daqueles a que todos devemos a libertação consumada no 25 de Abril e, portanto, o que hoje somos."

António Costa, primeiro-ministro

"[Não se pode] esquecer hoje o papel perverso e destrutivo que Otelo Saraiva de Carvalho teve no Portugal pós-25 de Abril, bem como a mancha de sangue que deixou durante esse processo histórico em que foi um protagonista fundamental."

Nota da Direção Nacional do Chega

25-07-2021

"Uma revolução paradigmática, que alcança os seus objetivos, derruba uma ditadura, e não produz vítimas ao Otelo se deve. Se fosse outro o comandante militar, provavelmente a conduta de operações e das próprias tropas em movimento poderia ter sido mais violenta [no 25 de Abril de 1974]."

Sousa e Castro, militar de Abril

Lusa, 25-07-201

"Para muitos, morreu hoje o Capitão de Abril, para outros o responsável máximo do Copcoon, para mim morreu o homem que mandou matar o meu pai e mais 14 vitimas inocentes, um bebé, o Nuno de apenas quatro meses, o Henrique, o Diamantino, o Alexandre, o Álvaro, o Adolfo, o Agostinho, o Fernando, o José, o Evaristo e o Rogério."

Manuel Castelo-Branco, filho de uma das vítimas das FP-25

Facebook, 25-07-2021

"[Otelo foi] um dos principais obreiros do golpe de estado que ficou conhecido como a Revolução dos Cravos, o 25 de Abril de 1974. (...) [Mas o CDS não esquece]] Comando Operacional do Continente, os mandados de captura em branco e as vítimas mortais do terrorismo das FP25. Não esquecemos que Otelo Saraiva de Carvalho era o rosto de toda essa atrocidade."

Miguel Barbosa, vice-presidente do CDS-PP

Lusa, 25-07-2021

"Expresso o meu pesar pela morte de Otelo Saraiva de Carvalho, que contribuiu de forma decisiva para a concretização da revolução de 25 de abril de 1974, através da sua liderança militar e capacidade estratégica, permitindo pôr fim à ditadura e abrir caminho à democracia em Portugal. Hoje evoco o seu papel na conquista da Liberdade."

Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho

25-07-201