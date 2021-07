"Dedicação e generosidade foram decisivas para o sucesso da revolução": Governo reage à morte de Otelo Saraiva de Carvalho

O Governo de António Costa já manifestou pesar pela morte do coronel Otelo Saraiva de Carvalho, este domingo, endereçando as condolências à sua família e Associação 25 de Abril

"Otelo Saraiva de Carvalho foi o coordenador operacional da ação militar do Movimento das Forças Armadas, que, no dia 25 de abril de 1974, derrubou o regime do Estado Novo, pondo fim à mais longa ditadura do século XX na Europa e abrindo caminho à democracia. A capacidade estratégica e operacional de Otelo Saraiva de Carvalho e a sua dedicação e generosidade foram decisivas para o sucesso, sem derramamento de sangue, da Revolução dos Cravos. Tornou-se, por isso, e a justo título, um dos seus símbolos. Neste dia de tristeza honramos a memória de Otelo, como um daqueles a que todos devemos a libertação consumada no 25 de Abril e, portanto, o que hoje somos.", lê-se na nota enviada pelo gabinete do primeiro-ministro.