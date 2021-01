"Eu não tinha nada para oferecer a não ser a força das minhas ideias": Tiago Mayan Gonçalves reage às eleições

O candidato presidencial Tiago Mayan Gonçalves afirmou hoje que o resultado desta noite é uma "janela de esperança" para todos portugueses, sinaliza o "crescimento da onda liberal" e mostra um caminho diferente às opções dos últimos 40 anos.O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal (IL) disse que os "números desta noite sinalizam o crescimento da onda liberal" e um "crescimento sustentado do espaço liberal no contexto político português"."Eu não tinha nada para oferecer a não ser a força das minhas ideias. Obrigada por fazerem do meu sonho , o vosso sonho", disse o candidato presidencial.Tiago Mayan Gonçalves diz que a sua candidatura permitiu que os portugueses pudessem votar por um caminho mais liberal.

"São números que mostram que há cada vez mais gente a querer um caminho que não passa pelas opções dos últimos 40 anos, mas também não alinham no discurso de quem quer colocar portugueses contra portugueses. Se depender de mim, em Portugal, o extremismo, seja ele qual for e de onde venha, não vencerá e não será opção ao socialismo que também temos de combater", salientou.

Para Tiago Mayan, o resultado desta noite é uma "janela de esperança para todos os liberais e para todos os portugueses" e todos aqueles que acreditam que é possível fazer diferente na política portuguesa".

Antes de entrar na sala de um restaurante, no Porto, onde os jornalistas o aguardavam e foi aplaudido por 15 apoiantes, Tiago Mayan felicitou Marcelo Rebelo de Sousa pela sua reeleição e salientou que o "sucesso do seu mandato será o sucesso de Portugal", desejando-lhe sorte para os próximos cinco anos.

Aproveitou também para agradecer a todos os portugueses que foram hoje às urnas em "circunstâncias particularmente difíceis", devido à pandemia de covid-19, aos milhares de portugueses que estiveram a assegurar o processo eleitoral e também a todos os que o acompanharam na corrida eleitoral que hoje terminou.

Mayan disse que esta "foi uma corrida bonita" e que fez a "campanha que queria ter feito", apesar das dificuldades e dos tempos que se vivem.

"Avancei porque percebi que havia um espaço, um espaço político em Portugal que se arriscaria a ficar sem voz nestas eleições. Eu não o podia permitir. A avaliar pelos resultados desta noite parece que tomei a decisão certa. Sem esta candidatura milhares de portugueses teriam sido impedidos de validar uma alternativa liberal, humanista e tolerante e, por isso, valeu a pena", salientou.